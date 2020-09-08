اتحاد كرة القدم ينشر اللوائح الخاصة بالمشاركة الإفريقية القادمة

نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك اللوائح الخاصة بالكاف بشأن مشاركة الأندية المحلية فى بطولات الأندية الإفريقية للموسم الجديد.

من بين هذه اللوائح فإن أي اتحاد وطني مؤهل للمشاركة بناديين فقط في دوري الأبطال فإن بطل الدوري وصاحب الترتيب الثاني في بطولة الدرجة الأولى سوف يشاركان في دوري أبطال إفريقيا، أما إذا كان البطل أو صاحب الترتيب الثاني لا يمكنه المشاركة لأسباب مختلفة فتحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول النادي الذي يحتل المركز الثالث في بطولة الدرجة الأولى بموجب طلب.

إما إذا كان الاتحاد مؤهلا لناديين في كأس الكونفدرالية فإن الفائز بالكأس والنادي الحاصل على المركز الثالث في الدوري سيشاركان في كأس الاتحاد الإفريقي، و إذا لم يتمكن الفائز بالكأس أو النادي المصنف ثالثا في الدوري المحلي من المشاركة في كأس الكونفيدرالية لأسباب مختلفة فتحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول وصيف الكأس بموجب طلب يتم تقديمه وفقا للوائح الاتحاد.

أما الاتحادات التي لم تستطع إكمال الموسم الرياضي 19 – 20 واعتبرت أن هذا الموسم ملغى كليا ولا يحسب، فإن الفرق المشاركة في آخر نسخة إفريقية في البطولتين هي نفس الفرق المؤهلة من الاتحاد.

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