رئيس اللجنة الأولمبية يلتقي أعضاء اتحاد التايكواندو

ناقش رئيس اللجنة الأولمبية الليبية “جمال الزروق” مع رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للتايكواندو خطة النشاط العام خلال الفترة المقبلة ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بلعبة التايكواندو وسبل النهوض بمستواها والارتقاء بأداء رياضيي ومنتخبات اللعبة.

وأكد “الزروق” ضرورة تظافر الجهود لأجل مستقبل هذه اللعبة وأبطالها الذين حققوا نتائج دولية مشرفة خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو “علي صابر ” على سعادته بهذا اللقاء وأثنى على جهود رئيس اللجنة الأولمبية واهتمامه بكافة الألعاب ولعبة التايكواندو بشكل خاص.

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