انطلاق الدورة التدريبية لموظفي ديوان هيئة الشباب والرياضة

بإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة انطلقت فعاليات الدورة التدريبية في مجال “كتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات” التي استهدفت موظفي ديوان الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي ستستمر لمدة 4 أيام.

الدورة التي يشرف عليها معهد التخطيط تتضمن مفهوم التقرير وأهميته وهدفه وأنواعه، بالإضافة إلى الناحية الشكلية والموضوعية في كتابة التقارير والمواقف التي تحتاج إلى كتابة التقارير و شروط التقرير ونصائح عامة حول التقرير الجيد.

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة “صلاح حرب ” أكد بأن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص الهيئة على تدريب وتأهيل موظفيها وتطوير قدراتهم لتمكينهم من تنفيذ مهامهم الإدارية على أكمل وجه وتحسين نوعية الأداء وصولا إلى الإتقان.

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