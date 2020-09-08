اللجنة الفنية والطبية تدرس إمكانية استئناف النشاط الرياضي

بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة “بشير القنطري” وأعضاء اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا عقدت اللجنة الفنية والطبية اجتماعا موسعا حول إمكانية عودة النشاط الرياضي.

تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المهمة التي تتعلق بالنشاط الرياضي بشكل عام للقطاعين العام والخاص، وأكد “القنطري” خلال الاجتماع أهمية سلامة الشباب وذلك وفق التقارير الطبية التي تؤكد ارتفاع عدد الإصابات نسبة لعدد سكان ليبيا، داعيا إلى التشديد والحزم والاستمرار في إيقاف النشاط الرياضي حفاظا على سلامة الجميع مع مراعاة الاستحقاقات الدولية وذلك وفق خطة محكمة للوقاية من فيروس كورونا.

وخلص اجتماع اللجنة إلى أن يسمح للاتحادات الرياضية التي لديها استحقاقات دولية للعودة إلى التدريبات على أن تقوم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الطبية الفرعية المنبثقة عن لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة على أن تقوم باجراءات محددة وفق توصيات الهيئة.

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