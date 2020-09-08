نادي يوفنتوس يقدم لاعبه الجديد ماكيني

قدم نادي السيدة العجوز يوفنتوس لاعبه الجديد “ويستون ماكيني” البالغ من العمر 22 عاما خلال مؤتمر صحفي افتتحه اللاعب باللغة الإيطالية، قائلا إنه لشرف كبير أن أكون هنا.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 14 مع يوفنتوس وينضم لتدريبات الفريق تحت قيادة المدرب “أندريا بيرلو”، وأضاف “ماكيني” خلال تقديمه أن اللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحقق له فوائد عظيمة للغاية.

اللاعب “ماكيني” لعب 19 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ويعد من المواهب الواعدة في الدوري الألماني حيث لعب مع شالكه 28 مباراة سجل خلالها 3 أهداف في الموسم المنقضي.

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