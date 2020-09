بقرار من لجنة الأزمة.. كورونا يبدد حلم عودة الممتاز

تقرير 218

بدد وباء كورونا حلم الليبيين بعودة دوريهم الغائب عنهم منذ حوالي عام ونصف حيث اتخذت لجنة الأزمة في الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتشاور والتنسيق مع اللجنة الفنية والطبية قرارها بتعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد وعدم السماح بإقامتها حتى ينتهي خطر فيروس كورونا الذي يداهم البلاد في هذه الفترة ويضرب بمئات الحالات يوميا.

لجنة الأزمة استثنت المنتخب الوطني من قرارها والذي يستعد لتصفيات كأس أمم أفريقيا شهر نوفمبر القادم شرط التقيد بالبروتوكول الصحي الذي يلزم البعثة بالحجر الصحي وإجراء فحوصات كورونا بشكل دوري للحفاظ على صحة اللاعبين والطاقم الإداري والفني.

وكان اتحاد الكرة يسعى لعودة المسابقة التي توقفت في أبريل عام 2019 شهر أكتوبر القادم لكن ظروف تفشي الوباء الحالية عائق حقيقي أصبح يواجه المجتمع الليبي والخاسر الأكبر في هذه الظروف القاهرة المستمرة دون توقف هو اللاعب الليبي الذي لم يتحصل على فرصة الاحتراف ففي غياب الممتاز تغيب عنه مهنته ومصدر رزقه.

