إدارة نادي الاتحاد تواصل اهتمامها بالبنية التحتية

تواصل إدارة نادي الاتحاد اهتمامها بالبنية التحتية الخاصة بالملعب الرئيسي للنادي فبعد تجديد المدرجات بدأت بالاهتمام بأرضية الملعب.

وأطلقت إدارة النادي أعمال استبدال خط المياه الرئيسي للملعب من قبل الشركة المنفذة بعد وصول الطلبية الخاصة بالأنابيب حسب المواصفات المطلوبة.

وبحسب المشرف على أعمال الصيانة فسوف تبدأ أعمال الري من جديد خلال أسبوع واحد. ويذكر أن إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور جمال الجعفري قد بدأت فعليا بالاستعداد للموسم الجديد من خلال تعيين مدربين للفئات السنية وكذلك اختيار عدد من لاعبي الرديف لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل

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