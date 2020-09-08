نادي الوفاق يعلن الحداد على وفاة رئيسه

فقد نادي الوفاق الرياضي بمدينة أجدابيا أحد رجاله المخلصين وهو “السنوسي اضبيع” رئيس مجلس إدارة النادي الذي توفاه الأجل يوم الاثنين بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأعلنت إدارة نادي الوفاق في خبر نشرته بالصفحة الرسمية للنادي الحداد لمدة ثلاثة أيام بالإضافة لإيقاف جميع الأنشطة الرياضية بعد هذا المصاب الجلل لإحدى أبرز الشخصيات الرياضية والقيادية بالنادي ومدينة أجدابيا.

ومن جهتها قدمت الهيئة العامة للشباب والرياضة التعازي لأهل الفقيد ولكل جمهور مدينة اجدابيا كما أشارت إلى أن الرجل كان له دور مهم في نادي الوفاق حيث تدرج في جميع فئاته كلاعب كرة قدم ومن ثم أصبح مدربا للفريق قبل أن يتولى إدارة النادي العام الماضي.

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