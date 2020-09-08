اتحاد السباحة يضع اللمسات الأخيرة لإقامة سباق العبور

يقترب موعد الحدث العالمي في السباحة الذي ستحتضنه شواطئ ليبيا، حيث أكمل الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص في بنغازي كافة استعداداته لإقامة سباق العبور لمسافة 50 كلم وحدد الاتحاد الفرعي الجمعة المقبل موعدا لإقامة السباق الذي أطلق عليه سباق التحدي والقوة.

وسينطلق السباحان حماد الفلاح وعز الدين اقطاط من ميناء بنغازي الساعة 2 صباح الجمعة المقبل على أن يتم الوصول لقمينس حوالي الساعة 4 من مساء ذات اليوم، وسيقام العبور برعاية شركة برقة القابضة التي رصدت جوائز مالية للسباحين.

ويعد هذا التحدي هو الأول من نوعه في ليبيا فلم يسبق أن أقيم هذا النوع من فعاليات السباحة، وبهذا التحدي سيسجل السباحان الليبيان أرقاماً عربية وأفريقية.

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