اخبار الرياضة

اتحاد السباحة يضع اللمسات الأخيرة لإقامة سباق العبور

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقترب موعد الحدث العالمي في السباحة الذي ستحتضنه شواطئ ليبيا، حيث أكمل الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص في بنغازي كافة استعداداته لإقامة سباق العبور لمسافة 50 كلم وحدد الاتحاد الفرعي الجمعة المقبل موعدا لإقامة السباق الذي أطلق عليه سباق التحدي والقوة.

وسينطلق السباحان حماد الفلاح وعز الدين اقطاط من ميناء بنغازي الساعة 2 صباح الجمعة المقبل على أن يتم الوصول لقمينس حوالي الساعة 4 من مساء ذات اليوم، وسيقام العبور برعاية شركة برقة القابضة التي رصدت جوائز مالية للسباحين.

ويعد هذا التحدي هو الأول من نوعه في ليبيا فلم يسبق أن أقيم هذا النوع من فعاليات السباحة، وبهذا التحدي سيسجل السباحان الليبيان أرقاماً عربية وأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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