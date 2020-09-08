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الدنمارك تواجه إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي مساء اليوم على أرضية ملعب باركن ستاديون في العاصمة كوبنهاغن منتخبا الدنمارك وإنجلترا لحساب الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وستدخل إنجلترا بقيادة ساوت جيث لقاء اليوم لإعادة توازن الفريق الشاب عقب فوز صعب في الجولة الأولى على حساب آيسلندا جاء في الدقيقة الأخيرة من علامة الجزاء عن طريق رحيم سترلينغ.

ومن جهتها ستحارب الدنمارك على حظوظها في المجموعة بعد خسارتها أمام بلجيكا بثنائية نظيفة خاصة أن المنتخب الدنماركي يتسلح بعامل الأرض أمام منتخب منظم، مباراة البقاء وإنعاش الحظوظ هي التي ستجمع إنجلترا والدنمارك مساء اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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