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الهوني يقود الترجي للفوز على الاتحاد المنستيري

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن حمدو الهوني ورفاقه من تحقيق الفوز أمام منافس صعب علي أرضه وهو الاتحاد المنستيري لحساب الجولة الرابعة والعشرين من البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم.

وحسم الترجي المباراة في الدقيقة الثالثة والتسعين برأسية محمد علي بن حمودة بعد عمل كبير من نجم الفريق حمدو الهوني الذي تلاعب بالاتحاد المنستيري كما شاء قبل أن يرفع كرة دقيقة لبن حمودة الذي لم يتردد بإسكانها الشباك.

وانتهت المباراة بفوز رفاق الهوني على حساب رفاق الصبو بهدف دون رد وليرفع الترجي المتوج مسبقا بهذه النسخة رصيده إلى ثماني وخمسين نقطة وبفارق إحدى عشرة نقطة عن أقرب منافسيه النادي الصفاقسي بينما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند إحدى وأربعين نقطة في المركز الثالث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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