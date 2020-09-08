قريباً .. انطلاق راديو نادي الأخضر عبر الأثير

الجبل الأخضر 08 سبتمبر 2020 (وال) – انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال تركيب المرسلة الخاصة براديو الأخضر”FM”، حيث وصلت المعدات إلى مقر النادي عن طريق الشركة الموردة .

ومنذ ساعات وصولها والعمل جاري على تركيبها من قبل المهندسين المختصين بالتركيب، وذلك بحضور المدير التنفيذي للنادي “فتح الله بوزهره” المشرف والمتابع لأعمال التركيب واستكمال مقر الراديو، ورئيس المركز الإعلامي “ربيع خليفة” وطاقم العمل المصاحب لهم .

وسيواكب راديو الأخضر جميع الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية في النادي ومدينة البيضاء بشكل عام .

وتأتي هذه الأعمال من ضمن خطة رئيس مجلس إدارة نادي الأخضر الرياضي الثقافي الاجتماعي “عبدالمطلب ثابت ” لتطوير الجانب الإعلامي والثقافي داخل القلعة الخضراء حتى يصل عبر أثيرها لكل الأرجاء. (وال – الجبل الأخضر)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال