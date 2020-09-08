ميسي يواصل تدريباته لليوم الثاني

واصل النجم العالمي ليونيل ميسي التدرب بمفرده استعدادًا لموسم الدوري الإسباني الجديد يوم الثلاثاء.

يتدرب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بعيدًا عن بقية الفريق ، تماشياً مع بروتوكول الدوري الأسباني ، بعد أن غاب عن اختبار كوفيد 19 .

طلب الفائز بالكرة الذهبية ست مرات مغادرة برشلونة قبل أسبوعين لكنه عاد إلى التدريب تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان بعد أن قرر البقاء هذا الموسم.

يبدأ فريق برشلونة موسمه الجديد في الدوري الأسباني أمام فياريال في 27 سبتمبر

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