هل ينجح ريال مدريد في ضم هؤلاء النجوم

من أجل إعادة بناء الفريق يسعى نادي ريال مدريد لضم كل من مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ونجم بوروسيا دورتموند النرويجي إيرلينغ هالاند.

وفي إطارِ الخطة سوف يستغني الفريق عن المهاجم غاريث بيل، لكن الويلزي الدولي البالغ من العمرِ واحدا وثلاثين عاما لا يوافق على تخفيض أجرِه مما جعله غير مغرٍ للأندية الأخرى.

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