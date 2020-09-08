نادي عمر المختار يستضيف الدوري التنشيطي للفروسية 

بنغازي 08 سبتمبر 2020 (وال) – أقيم على أرضية نادي مصيف النيروز مباراتين لفئتي الكبار والفئة المفتوحة الدوري التنشيطي الذي استضافه نادي عمر المختار وبمشاركة أندية فيض والمغيرات .

حيث تصدر للأسبوع الثاني على التوالي فئة الكبار الفارس “محمود البدري” مع الفرس “تاليدا زد”، وحافظ على صدارة هذه الفئة واجتاز المسلك بدون أخطاء وفي زمن سبعة وثلاثين ثانية وتسعين جزء من الثانية وهو فارس من نادي عمر المختار .

والترتيب الثاني كان من نصيب الفارس “نجيب المجبري” مع الفرس “بلقيس” واجتاز المسلك بدون أخطاء، وفي زمن ثلاثة وأربعين ثانية وخمسة وعشرون جزء من الثانية وهو فارس من نادي عمر المختار.

وتحصل على الترتيب الثالث الفارس “بدر قصيبات” مع الفرس “هنزادا الجميلة” تحصل على 65 نقطة وبزمن خمسة وأربعين ثانية وسبعة وثمانين جزء من الثانية وهو فارس من نادي المغيرات.

والترتيب الرابع “محمود البدري” مع الفرس “ماتهاب” وبزمن تسعة وثلاثين ثانية وثمانية وثلاثين جزء من الثانية، وهو فارس من نادي عمر المختار .

وتحصل على الترتيب سادس الفارس الدولي “محمد الفيتوري” مع “كاسيو” من مدرسة فيض وبزمن ستة وأربعين ثانية، وستة وخمسين جزء من الثانية .

وفي فئة الناشئين ، تفوق الفارس “محمد الفيتوري” مع العنقاء واجتاز المسلك بدون أخطاء وفي زمن ستة وأربعين ثانية وستة عشر جزء من الثانية وهو فارس من نادي عمر المختار .

وجاء في الترتيب الثاني الفارس البراء الكوافي مع لهيب، وثالثًا حل الفارس “سراج القداري” مع العنود، ورابعًا “محمد الحمروش” مع لهيب، والترتيب الخامس فؤاد المجبري مع فيض وهو من مدرسة فيض، والترتيب السادس كان من نصيب فريد الشيخي مع القصواء وهو من نادي عمر المختار .

وفي نادي شهداء بنغازي للفروسية الذي دخل فيه دوري مرجانة للأسبوع السادس عشر حيث تفوق الفارس أحمد النائلي مع الفرس نجمة وهو فارس من نادي شهداء بنغازي للفروسية بالمركز الأول، والترتيب ثاني الفارس سيف بوفردة مع الجواد صدام، والترتيب الثالث أحمد النائلي مع الفرس إيفان .

وفي الفئة الأولي تحصل على المركز الأول الفارس علاء القداري مع البرق الخاطف وهو فارس من مدرسة الاصايل، والترتيب ثاني الفارسة روعة الفرجاني مع ماتهاب من مدرسة الكرامة التابعة للاتحاد العام العسكري للفروسية، والترتيب الثالث للفارس وسيم الفرجاني مع هيلانا من مدرسة الكرامة .

وكما نظم نادي المغرب العربي بطرابلس وبنظم الأندية السالفة الذكر وفق القوانين واللوائح المتبعة من اللجنة العليا لجائحة كورونا نظم مباراة في قفز الحواجز لمدة يوم واحد وشاركت فيها اندية الصمود والبتول وجنزور وشباب جنزور ونادي الشمس وفرسان ليبيا ففي فئة المبتدئين والتي أقيمت بنظام أخطاء وزمن تفوق الفارس عبدالودود دعباج مع قوس من نادي البتول واجتاز المسلك بدون أخطاء وفي زمن أربعة وثلاثين ثانية وثمانية وعشرون جزء من الثانية، والترتيب الثاني كان للفارس أنس الطمزيني رفقة نواصي من نادي المغرب العربي، والترتيب الثالث الفارس عماد كرناف رفقة موري وهو من نادي جنزور.

وفي فئة الناشئين، الترتيب الأول الفارس طه الطبال رفقة وردة من نادي جنزور بزمن ثمانية وعشرين ثانية وستة عشر جزء من الثانية، والترتيب الثاني الفارسة ريان الشيباني مع بشري، والترتيب الثالث فرح العزومي مع صهيل من نادي الصمود .

هذا وكما شهدت مدينة زوارة إقامة مباراة بنادي الجزيرة حيث تفوق بالمركز الأول الفارس همام بوقرين من نادي القادسية، والترتيب الثاني الفارس حذيفة الزيات من القادسية ، والترتيب الثالث الفارسة ميرال عبدالكريم من نادي المغيرات .

وفي المستوي الثاني، تفوق الفارس شاهين أشرف من نادي المغيرات بالمركز الأول، والترتيب الثاني للفارس عبدالمالك نبيل من مدرسة الشموخ، والترتيب ثالث الفارس سعد رفعت من القادسية.

وفي المستوي الثالث، كان الترتيب الأول للفارس أحمد البغدادي من المغيرات وهناك رفعت من القادسية، والترتيب ثاني شاهين همام أيضا من نادي القادسية .

كما قام فرسان فزان بزيارة ودية وأخوية لمدينة طرابلس لمشاهدة وتشجيع الفرسان في المباريات التي أقيمت بالعاصمة طرابلس في لفتة طيبة من فرسان الجنوب. (وال – بنغازي)

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