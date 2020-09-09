كورونا تقتحم معسكر المنتخب الوطني

خاص

أكد مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني لـ 218 إصابة لاعبي المنتخب الوطني علي القجدار ومحمد التهامي بفيروس كورونا.

وكشف الترهوني في تصريحه لـ 218 عن إجراء فحوصات لجميع اللاعبين، والطاقم الفني، والطبي، والإداري، في المنتخب قبل الدخول في معسكر زوارة، مشيرا إلى أن جميع الفحوصات جاءت سلبية باستثناء القجدار والتهامي، اللذين سيخضعان للحجر الصحي لمدة 6 أيام قبل إجراء مسحة جديدة، وفي حال ظهرت النتيجة سلبية فإن اللاعبَين سيلتحقان بمعسكر المنتخب في زوارة، ولن يتم تعويضهما بلاعبين آخرين بحسب الإطار الفني للمنتخب بقيادة المرجيني.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب الوطني في زوارة مساء اليوم بحصة تدريبية مسائية في ملعب نادي الجزيرة.

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