اخبار الرياضة

كورونا تقتحم معسكر المنتخب الوطني

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص

أكد مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني لـ 218 إصابة لاعبي المنتخب الوطني علي القجدار ومحمد التهامي بفيروس كورونا.

وكشف الترهوني في تصريحه لـ 218 عن إجراء فحوصات لجميع اللاعبين، والطاقم الفني، والطبي، والإداري، في المنتخب قبل الدخول في معسكر زوارة، مشيرا إلى أن جميع الفحوصات جاءت سلبية باستثناء القجدار والتهامي، اللذين سيخضعان للحجر الصحي لمدة 6 أيام قبل إجراء مسحة جديدة، وفي حال ظهرت النتيجة سلبية فإن اللاعبَين سيلتحقان بمعسكر المنتخب في زوارة، ولن يتم تعويضهما بلاعبين آخرين بحسب الإطار الفني للمنتخب بقيادة المرجيني.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب الوطني في زوارة مساء اليوم بحصة تدريبية مسائية في ملعب نادي الجزيرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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