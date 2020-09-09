صولة يقود الرفاع للفوز على الحد

قاد اللاعب الدولي الليبي “محمد صالح صولة” فريقه الرفاع البحريني لانتصار عريض على مضيفه فريق الحد بـ4 أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري البحريني الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم السابق لأهلي طرابلس هدفين في الدقيقتين الـ9 والـ71، ليُحقق الرِفاع فوزاً ثميناً على صاحب الوصافة بالبطولة البحرينية.

ويقترب الرفاع بذلك خطوة مهمة من كرسي الصدارة الذي يحتله فريق المحرق بفارق 3 نقاط فقط عن فريق الثنائي الليبي صولة وصالح الطاهر، ويعتبر صولة محط انظار النادي الصفاقسي إذ يسعى الفريق التونسي للتعاقد معه بناء على توصيات مدرب الفريق فوزي البنزرتي والذي أشرف على صولة مع المنتخب الوطني.

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