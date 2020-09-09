هيئة الشباب والرياضة تقرر إنشاء أكاديمية لكرة القدم

تحصلت قناة 218 على نسخة حصرية من القرار الصادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية لكرة القدم.

وستحل الأكاديمية محل مدرسة خالد بن الوليد لتعليم وتدريب الناشئين الكائنة في طرابلس، وسيكون من مهامها صقل وتنمية المواهب الناشئة والصاعدة باللعبة الشعبية الأولى عالمياً.

وتضم الأكاديمية بالإضافة لملاعب التدريب عدة مرافق وفندقا لاستضافة الفرق الزائرة.

وكلفت الهيئة العامة للشباب والرياضة محمود العلوص مديرا للأكاديمية إضافة إلى عضوية كل من عمر اسميع ومحمد قريميدة ومفتاح بن نوير وحافظ أبوفارس.

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