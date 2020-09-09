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جمهور الأهلي طرابلس يواصل التحضيرات للعيد الـ70

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل رابطة جمهور نادي الأهلي طرابلس استعداداتها للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس هذه المؤسسة الرياضية الثقافية الاجتماعية العريقة.

وفي هذا الصدد قام بعض منتسبي الرابطة يوم أمس الثلاثاء بتزيين مدخل النادي، وطلاء جوانب الرصيف، وتركيب الرايات التي تحمل شعار النادي في الطرقات والمباني المجاورة له.

وتسعى الرابطة لإظهار هذا الحدث المرتقب في 19 من الشهر الجاري بالصورة الجيدة والمشرفة لهذا النادي الكبير وجماهيره الغفيرة بمختلف أنحاء ليبيا ، وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا فإن الجماهير الأهلاوية تسعى لخلق أجواء من الفرحة والبهجة احتفالا بمرور 70 عام على ناديهم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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