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دي بروين “لاعب العام” في إنكلترا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل لاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين على جائزة لاعب العام في إنكلترا والتي تمنح من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين وذلك عقب تألقه الموسم الماضي مع فريقه .

وخلال التصويت الذي أقيم نال لاعب الوسط البلجيكي النسبة الأكبر متقدماً على زميله في الفريق رحيم ستيرلينغ وأختير خمسة لاعبين في ليفربول وهو ألكسندر أرنولد الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب شاب وفيرجل فان دايك وأندرو روبرتسون وجوردان هندرسون إضافة إلى ساديو ماني .

وساهم دي بروين في الموسم الماضي في تسجيل 13 هدفاً في البريمرليغ، كما صنع 20 هدفاً معادلاً الرقم القياسي في موسم واحد في إنكلترا والمسجل بإسم تيري هنري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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