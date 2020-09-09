دي بروين “لاعب العام” في إنكلترا

تحصل لاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين على جائزة لاعب العام في إنكلترا والتي تمنح من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين وذلك عقب تألقه الموسم الماضي مع فريقه .

وخلال التصويت الذي أقيم نال لاعب الوسط البلجيكي النسبة الأكبر متقدماً على زميله في الفريق رحيم ستيرلينغ وأختير خمسة لاعبين في ليفربول وهو ألكسندر أرنولد الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب شاب وفيرجل فان دايك وأندرو روبرتسون وجوردان هندرسون إضافة إلى ساديو ماني .

وساهم دي بروين في الموسم الماضي في تسجيل 13 هدفاً في البريمرليغ، كما صنع 20 هدفاً معادلاً الرقم القياسي في موسم واحد في إنكلترا والمسجل بإسم تيري هنري.

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