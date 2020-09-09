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أوساكا تبلغ نصف نهائي أمريكا المفتوحة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها على الأمريكية شيلبي روجرز بمجموعتين دون مقابل لتواصل اللاعبة اليابانية سعيها لحصد اللقب الثاني في بطولات فلاشينغ ميدوز .

وكسرت أوساكا إرسال روجرز بدون فقدان أي نقطة للتقدم بخمسة أشواط مقابل ثلاثة قبل أن تحسم المجموعة بكل سهولة بسبب أخطاء اللاعبة الأمريكية، وفي المجموعة الثانية نجحت أوساكا في حسم المجموعة بـ6 أشواط مقابل أربعة .

وكانت أوساكا قد خسرت مواجهاتها الثلاث السابقة أمام شيلبي روجرز حيث تطمح صاحبة الـ22 عاما من بلوغ النهائي والتتويج باللقب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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