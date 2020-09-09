عمومية السويحلي تعقد اجتماعها الأول لهذا العام

عقدت الجمعية العمومية لنادي السويحلي اجتماعها لعام 2020 والذي استضافه مقر النادي.

وعقد الاجتماع بعد تأجيله في الأيام الماضية بعد عدم الوصول للنصاب القانوني للاجتماع، ونوقش خلاله عدد من البنود من بينها الميزانية الختامية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية ومناقشة توقيع عقود الاستثمار مع رجال الأعمال، كما تم خلال الاجتماع الحديث عن موعد جمعية عمومية جديدة ليتم اختيار رئيس لها ومجلس إدارة جديد للنادي.

وتبدي إدارة السويحلي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية وجميع مرافقها بالنادي من خلال عملها المستمر على تطوير هذا الجانب واستثمار فترة التوقف الحالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية