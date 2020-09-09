البرتغال تتغلب على السويد في ليلة “تألق رونالدو”

تقرير| 218

لم تكن رحلة أبطال النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية البرتغال إلى السويد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للقسم الأول سهلة رغم الفوز العريض قبل أيام في الجولة الأولى برباعية أمام كرواتيا إلا أن عودة النجم كريستيانو رونالدو كانت هي أبرز عنوان في سهرة ستوكهولم.

أبطال أوروبا حاولوا افتتاح التسجيل في الدقيقة 20 بعد عرضية كاد المدافع بيبي أن يسجل منها أول الأهداف، رونالدو العائد من الإصابة حاول بعد 5 دقائق التسجيل لكنه اصطدم ببراعة حارس السويد.

انطلق رونالدو بسرعته بعد تمريرة طويلة من جواو كانسيلو وسدد أمام يقظة الحارس أولسن، فيما شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول طرد غوستاف سفينسون بعد تدخّل عنيف على جواو موتينيو.

وأكد كريستيانو أن الفرصة الثالثة ثابتة بعدما افتتح أهداف المباراة من ضربة حرة مباشرة بطريقته الخاصة موقّعاً على هدفه رقم 100 مع منتخب بلاده دوليا، قبل أن يعود ليزور الشباك السويدية من جديد فاتحا نادي المائة التهديفي في الدقيقة الـ71 والذي جعله على بعد ثمانية أهداف فقط عن الهداف الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي من الأهداف الدولية مع منتخب بلاده.

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