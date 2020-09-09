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بعثة المنتخب تصل زوارة لإقامة معسكرها التدريبي

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة زوارة لبداية معسكر اللاعبين المحليين تحت قيادة المدير الفني علي المرجيني.

المنتخب الوطني سيكون في هذا المعسكر منقوصا من خدمات الثنائي علاء القجدار ومحمد التهامي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا في الفحوصات التي أجريت للاعبين قبل بداية المعسكر.

وسيكون معسكر زوارة محطة أولى لمنتخب الفرسان قبل التحول إلى تونس وبدء الاستعدادات هناك وخوض مباراتين وديتين مثلما أعلن المدير الإداري كمال الترهوني.

ويخوض المنتخب الوطني في شهر نوفمبر القادم مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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