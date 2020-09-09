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الديوك تصيح أمام كرواتيا بنتيجة نهائي المونديال

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

في تكرار لنهائي مونديال روسيا 2018، استقبلت فرنسا ضيفتها كرواتيا في ثاني جولات المجموعة الأولى للقسم الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

وأمهل المدافع ديان لوفرين أصحاب الأرض 16 دقيقة فقط ليفتتح أهداف المباراة بطريقة رائعة، بعدها بربع ساعة كان التهديد الفرنسي الأول عبر أنطوان غريزمان الذي أضاع هذه الفرصة بكل غرابة، واستطاع غريزمان بعدها تدوين التعادل بعد جملة تكتيكية وتمريرة من أنطوني مارسيال.

وصاحت الديكة الفرنسية صيحة أخرى قبل نهاية الشوط الأول بلحظات من خلال تسديدة مارسيال التي أكملها الحارس الكرواتي في شباكه.

وفي الشوط الثاني، دخلت كرواتيا لتعلن عن نفسها من خلال مجهود مهاجمها جوسيب بريكالو الذي تلاعب بدفاع أبطال العالم معيدا المباراة لنقطة الانطلاق في الدقيقة الـ55.

لكن الركنية الذي نفذها غريزمان في الدقيقة 65 وجدت رأسية الواعد دايوت أوباميكانو لتهز شباك الكروات مجددا معيدة التقدم لفرنسا، أبناء ديشامب أعادوا نسخة نتيجة نهائي المونديال بعدما تحصل على ركلة جزاء سجل منها أوليفيه جيرو هدف الحسم الرابع في الدقيقة 77، لينتهي حوار المنتخبين بنتيجة كربونية لنهائي مونديال روسيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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