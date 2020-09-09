اخبار الرياضة

هيئة الشباب تطلق دورة تدريبية حول كتابة التقارير

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق دورة تدريبية في مجال كتابة التقارير، تستمر لمدة 4 أيام.

ويشرف معهد التخطيط على هذه الدورة التي تتضمن مفهوم التقرير وأهميته وأنواعه والمواقف التي تحتاج كتابة تقرير.

وذكرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الدورة تأتي ضمن سياسة الهيئة لتدريب وتأهيل موظفيها وتطوير قدراتهم.

ومنذ فترة طويلة تعمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بقيادة الدكتور بشير القنطري على الاهتمام بجميع الجوانب التطويرية رياضيا حيث أطلقت مجموعة من البرامج التي تهدف لتمكين الشباب وتطويرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك