هيئة الشباب تطلق دورة تدريبية حول كتابة التقارير

أطلقت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق دورة تدريبية في مجال كتابة التقارير، تستمر لمدة 4 أيام.

ويشرف معهد التخطيط على هذه الدورة التي تتضمن مفهوم التقرير وأهميته وأنواعه والمواقف التي تحتاج كتابة تقرير.

وذكرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الدورة تأتي ضمن سياسة الهيئة لتدريب وتأهيل موظفيها وتطوير قدراتهم.

ومنذ فترة طويلة تعمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بقيادة الدكتور بشير القنطري على الاهتمام بجميع الجوانب التطويرية رياضيا حيث أطلقت مجموعة من البرامج التي تهدف لتمكين الشباب وتطويرهم.

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