سابع لاعب من فريق باريس يصاب بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصابة لاعبه الدولي ولاعب باريس سان جرمان “كيليان مبابي” بفيروس كورونا المستجد، وستحرم الإصابة مبابي من المشاركة مع أبطال العالم في المباريات المتبقية لمنتخب الديوك في دوري الأمم الأوروبية.

وبات “مبابي” سابع لاعب من نادي باريس سان جرمان الفرنسي يصاب بالفيروس بعد البرازيليين “نيمار وماركينيوس” والأرجنتينيين “أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي” و”لياندرو باريديس” والحارس الكوستاريكي “كايلور نافاس”.

وجميع هؤلاء أصيبوا بالفيروس خلال العطلة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي.

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