بلجيكا تكتسح أيسلندا بخماسية

عزز المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة الثانية للمستوى الأولى بفوزه الكاسح على ضيفه الأيسلندي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى للقسم الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

تقدمت أيسلندا في الدقيقة الحادية عشرة عبر هولمار أورن إيجولفسون، وبعد دقيقتين عدّل أكسل فيستل النتيجة لصالح بلجيكا، وأضاف ميتشي باتشواي الهدف الثاني في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني عزز درايس ميرتينز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 51 وعاد باتشواي لإضافة الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده، قبل أن ينهي جيريمي دوكو خماسية الشياطين الحمر قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

لترفع بلجيكا رصيدها إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما ظلت أيسلندا بدون نقاط في قاع ترتيب المجموعة.

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