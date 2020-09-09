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بولونيا يعلن تعافي ميهالوفيتش من كورونا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي بولونيا الإيطالي عن عودة مدربه الصربي سينسيا ميهالوفيتش إلى تدريبات الفريق بدءا من اليوم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد عقب شفائه من فيروس كورونا.

بيان النادي الإيطالي أوضح أن المدرب الصربي قد خضع لفحصين جاءت نتائجهما سلبية وبالتالي تقرر عودته لتدريب الفريق مجددا.

وكان هناك تخوف كبير في الأوساط الرياضة الإيطالية على صحة ميهالوفيتش حيث سبق وأن عانى من سرطان الدم العام الماضي وهذا ما جعله يغيب أيضا عن استعدادا الموسم الماضي.

ويفتتح بولونيا مبارياته في الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفا على ميلان بملعب السان سيرو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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