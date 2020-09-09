بولونيا يعلن تعافي ميهالوفيتش من كورونا

أعلن نادي بولونيا الإيطالي عن عودة مدربه الصربي سينسيا ميهالوفيتش إلى تدريبات الفريق بدءا من اليوم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد عقب شفائه من فيروس كورونا.

بيان النادي الإيطالي أوضح أن المدرب الصربي قد خضع لفحصين جاءت نتائجهما سلبية وبالتالي تقرر عودته لتدريب الفريق مجددا.

وكان هناك تخوف كبير في الأوساط الرياضة الإيطالية على صحة ميهالوفيتش حيث سبق وأن عانى من سرطان الدم العام الماضي وهذا ما جعله يغيب أيضا عن استعدادا الموسم الماضي.

ويفتتح بولونيا مبارياته في الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفا على ميلان بملعب السان سيرو.

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