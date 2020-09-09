مرة أخرى.. زانيولو يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي

تعرض اللاعب الإيطالي نيكولو زانيولو للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة منتخب بلاده أمام هولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

النجم الإيطالي خضع للفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى.

وغادر اللاعب المباراة في نهاية شوطها الأول والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي بهدف دون مقابل.

وبحسب ما أشارت صحف إيطالية، فإن اللاعب سيغيب لحوالي 6 أشهر وسيخضع للفحوصات الطبية، ليفقده فريقه روما مع بداية الموسم الجديد.

وتعرض النجم الإيطالي قبل عام للإصابة في الرباط الصليبي وتعذر التحاقه بالأتزوري بمنافسات بطولة أمم أوروبا قبل يتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

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