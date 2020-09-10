التربي إلى الأردن تمهيدا لتعزيز صفوف السلط

وصل اللاعب الدولي الليبي أحمد التربي إلى العاصمة الأردنية عمان للالتحاق بصفوف فريقه السلط بعد فترة من الغياب بسبب تفشي فيروس كورونا وتعذر حركة الطيران.

وانتقل المدافع الدولي الليبي كلاعب حر للفريق الأردني شهر فبراير الماضي وعاد إلى ليبيا نهاية شهر مارس الماضي عقب توقف الدوري الأردني على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وعلى غرار التربي يتواجد في الدوري الأردني محمد العباسي لاعب فريق الجزيرة و أكرم الزوي مهاجم فريق الفيصلي.

ويحتل فريق السلط المركز العاشر في الدوري الأردني برصيد أربع نقاط من أصل خمس مباريات خاضها منذ انطلاق الدوري.

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