صخرة الدفاع الكتالونية “أومتيتي” يهزم “كورونا”

أعلن فريق “برشلونة” لكرة القدم عن شفاء مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي من فيروس “كورونا”، وحصوله على تصريح باستئناف المشاركة في التدريبات.

وعلى الرغم من هذه الأنباء الإيجابية؛ يبقى “أومتيتي” خارج حسابات المدرب الجديد للفريق، الهولندي رونالد كومان، حيث يرغب “برشلونة” في إعارته أو بيعه بغرض التخلص من عبء راتبه.

وغاب “أومتيتي” عن مواجهة “برشلونة” أمام “بايرن ميونيخ” في دوري أبطال أوروبا نظرًا لبعض المشاكل عانى منها في الركبة اليسرى وإصابته بفيروس “كورونا”.

ويجري فريق “برشلونة”، خلال الفترة الحالية، تغيرات جذرية على صعيد تشكيلته، حيث أعلن “كومان” تخليه عن مجموعة من اللاعبين من بينهم “فيدال وسواريز”، ويتوقع أن ينضمّ هذا الأخير إلى صفوف “يوفنتوس” الإيطالي.

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