كورونا ” يصيب القجدار والتهامي ويحرمهما من معسكر المنتخب الليبي

طرابلس 10 سبتمبر 2020( وال) أعلن المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، عن إصابة كل من ( علاء القجدار ) لاعب أبو سليم و ( محمد التهامي ) لاعب المدينة بفيروس كورونا المستجد.

ويترتب على ذلك، حرمانهما من المشاركة في المعسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخب هذه الأيام في مدينة زوارة، وذلك تأهباً للقاء منتخب غينا الاستوائية، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويأتي هذا الاستبعاد للاعبين، بعد خضوعهما إلى الفحوصات والكشوفات الطبية الخاصة بهذا الوباء، ومن ثم وصول النتائج النهائية بأنها موجبة، مما جعل إدارة المنتخب تستبعدهما من القائمة المعدة لهذا المعسكر.( وال – طرابلس ) س أ

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