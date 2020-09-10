السباحان ( الفلاح ) و ( اقطاط ) يشاركان في سباق القوة والتحدي

بنغازي 10 سبتمبر 2020 ( وال ) – يتأهب السباحان الليبيان (حماد الفلاح ) و ( عزالدين اقطاط ) يوم الجمعة المقبل، للمشاركة في سباق القوة والتحدي للمسافات الطويلة لسباحة 50 كيلومتر متواصلة من مدينة بنغازي إلى مدينة قمينس.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي في مدينة بنغازي ” خالد المقصبي” أن سباق التحمل سيكون بحضور حكام مكلفين من لجنة الحكام في الاتحاد الليبي للعبة، مشيراً إلى أنه ستطبق في هذا السباق اللوائح المعمول بها في القانون الدولي

وأضاف “المقصبي” في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الليبية قائلاً” أن المتسابقين سينطلقان من شاطئ القرية السياحية في بنغازي وصولاً إلى شاطئ مرسى قمينس، في زمن تقريبي ما بين 13 إلى 15ساعة سباحة متواصلة بينهما.

وأكد ” المقصبي” ، أن سباق القوة والتحمل سوف يجري رفقة قوارب غفر السواحل والإنقاذ البحري مع الأخذ بجميع التدابير والاستعدادات للإسعافات و الإنقاذ حرصاً على سلامة السباحين والطاقم المرافق لهما. ( وال – بنغازي ) س أ

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