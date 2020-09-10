أريولا ينضم إلى فولهام على سبيل الإعارة

انضم الحارس الفرنسي ألفونس أريولا إلى صفوف فولهام على سبيل الإعارة قادما من باريس سان جيرمان حتى صيف العام المقبل.

وذكر فولهام أن استعارة أريولا قد تمت إلى صفوفه بعدما اتفق مع نادي عاصمة الأنوار ليوقع الحارس حتى الثلاثين من يونيو 2021 مع خيار الشراء.

وأشار النادي اللندني إلى أن أريولا صاحب السبعة والعشرين عاما سيبدأ المشاركة مع الفريق مباشرة في انطلاق الموسم.

يذكر أن أريولا كان قد قضى الموسم الماضي معاراً إلى ريال مدريد حيث نجح في التتويج بالدوري الإسباني، ولم يشارك الحارس الفرنسي مع ريال مدريد كثيرا الموسم الماضي وذلك بعد تألق الحارس الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا مع الفريق الملكي مامكنه من التتويج بجائزة زامورا لأفضل حارس في الليغا.

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