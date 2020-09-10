الهوني يتوج مع الترجي بالبطولة التونسية

يتوج اليوم رسمياً الدولي الليبي حمدو الهوني رفقة الترجي بلقب البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم عندما يواجه النجم المتلوي مساء اليوم في الملعب الأولمبي برادس.

وكان الترجي قد حسم لقب البطولة من الجولة قبل الماضية إذ يتصدر الترتيب بفارق إحدى عشرة نقطة عن أقرب منافسيه النادي الصفاقسي، وتعد هذه البطولة هي الثانية للنجم الليبي حمدو الهوني مع الترجي ورقم ثلاثين لفريق باب سويقة.

وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تغيير رمز البطولة حيث سيستلم الترجي مساء اليوم الكأس الجديد والذي يحمل شعار النسر كناية عن نسور قرطاج، يذكر أن الترجي لم يخسر في لقاء في البطولة حتى الآن إذ تبقى جولتان فقط ففي حال تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام المتلوي وكذلك في الجولة الأخيرة فسيتوج باللقب دون أي خسارة.

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