رابطة البريميرليغ ترفض بيع نيوكاسل

أصدر نادي نيوكاسل بياناً رسمياً أعلن من خلاله عن رفض رابطة الدوري الإنكليزي عرض بنك الاستثمار السعودي للاستحواذ على النادي.

وانتقد رئيس مايك آشلي القرار قائلا إنه “بذل مجهودا كبيرا لإتمام هذه الصفقة لأنه يرى أنها ستكون من مصلحة النادي وجمهوره”.

وارتبط نادي نيوكاسل طوال الأشهر الماضية بصندوق الاستثمار السعودي حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الأخير قد تقدم بعرض تبلغ قيمته حوالي 300 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي وبداية الاستثمار فيه.

وأضاف البيان أن رئيس النادي قد تقدم بجميع الإثباتات التي تؤكد أن صندوق الاستثمار السعودي هيئة مستقلة ولا تتبع الحكومة السعودية مباشرة إلا أن الأمور لم تسري على خير ما يرام في نهاية المطاف.

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