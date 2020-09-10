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رابطة البريميرليغ ترفض بيع نيوكاسل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر نادي نيوكاسل بياناً رسمياً أعلن من خلاله عن رفض رابطة الدوري الإنكليزي عرض بنك الاستثمار السعودي للاستحواذ على النادي.

وانتقد رئيس مايك آشلي القرار قائلا إنه “بذل مجهودا كبيرا لإتمام هذه الصفقة لأنه يرى أنها ستكون من مصلحة النادي وجمهوره”.

وارتبط نادي نيوكاسل طوال الأشهر الماضية بصندوق الاستثمار السعودي حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الأخير قد تقدم بعرض تبلغ قيمته حوالي 300 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي وبداية الاستثمار فيه.

وأضاف البيان أن رئيس النادي قد تقدم بجميع الإثباتات التي تؤكد أن صندوق الاستثمار السعودي هيئة مستقلة ولا تتبع الحكومة السعودية مباشرة إلا أن الأمور لم تسري على خير ما يرام في نهاية المطاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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