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عرض سعودي مغري لنجم أتالانتا الإيطالي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم نادي النصر السعودي عرضاً للتعاقد مع نجم أتالانتا أليخاندرو غوميز بداية من الموسم الجديد مقابل راتب كبير.

وبحسب صحيفة توتو ميركاتو فإن إدارة النصر السعودي عرضت على اللاعب الأرجنتيني 6 ملايين يورو سنوياً بالإضافة إلى عدة مزايا أخرى وبعض المكافآت.

وأضافت الصحيفة أن غوميز يريد عقداً مع الفريق السعودي لمدة ثلاثة مواسم مع زيادة في الراتب لكن النصر عرض عقدا لموسمين مع خيار إضافة موسم ثالث بنفس الراتب.

وذكرت توتو ميركاتو أن النصر يسعى لجلب أليخاندرو غوميز لكي يشكل ثنائياً مع الأرجنتيني الآخر بيتي مارتينيز الذي انضم للفريق الأيام الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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