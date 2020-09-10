عرض سعودي مغري لنجم أتالانتا الإيطالي

قدّم نادي النصر السعودي عرضاً للتعاقد مع نجم أتالانتا أليخاندرو غوميز بداية من الموسم الجديد مقابل راتب كبير.

وبحسب صحيفة توتو ميركاتو فإن إدارة النصر السعودي عرضت على اللاعب الأرجنتيني 6 ملايين يورو سنوياً بالإضافة إلى عدة مزايا أخرى وبعض المكافآت.

وأضافت الصحيفة أن غوميز يريد عقداً مع الفريق السعودي لمدة ثلاثة مواسم مع زيادة في الراتب لكن النصر عرض عقدا لموسمين مع خيار إضافة موسم ثالث بنفس الراتب.

وذكرت توتو ميركاتو أن النصر يسعى لجلب أليخاندرو غوميز لكي يشكل ثنائياً مع الأرجنتيني الآخر بيتي مارتينيز الذي انضم للفريق الأيام الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية