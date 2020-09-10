السنوسي يقود العربي لنصف نهائي كأس الكويت

قاد اللاعب الدولي الليبي السنوسي الهادي فريقه العربي الكويتي إلى نصف نهائي كأس الأمير عقب تجاوزهم لفريق البرقان بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.

وتمكن السنوسي من الإمضاء على الثنائية في هذه المباراة إذ افتتح بيرنارد دومبيا رباعية العربي ليضيف بعدها السنوسي الهدف الثاني برأسية متقنة قبل أن يؤكد تشافي توريس تقدم العربي بالثلاثية من علامة الجزاء.

وسجل بعدها يوسف سعد هدف تذليل الفارق للبرقان ولكن السنوسي الهادي قضى على أحلامهم بالتأهل بعد أن أحرز رابع الأهداف ليتأهل العربي للنصف النهائي وليكمل أضلاع المربع الذهبي رفقة الكاظمة والكويت واليرموك.

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