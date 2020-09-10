“توتو سبورت”: يوفنتوس يمنح هيغواين مكافأة نهاية الخدمة

ذكرت صحيفة توتو سبورت أن يوفنتوس سيمنح مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغوايين مبلغ نهاية الخدمة قبل عام من نهاية عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة السيدة العجوز سيعطي هيغوايين مبلغ 7.5 ملايين يورو كمكافأة نهاية الخدمة وذلك لإنهاء عقده الذي من المفترض أن ينتهي في صيف 2021.

وربطت عدة تقارير صحفية اقتراب هيغوايين بالانتقال من يوفنتوس إما بالعودة إلى ريفربليت أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكان المدرب الجديد أندريا بيرلو قد أكد عدم اعتماده على بعض اللاعبين في تشكيلة السيدة العجوز كالفرنسي بليز ماتويدي المنتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي والأرجنتيني غونزالو هيغواين إضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين.

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