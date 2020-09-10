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“توتو سبورت”: يوفنتوس يمنح هيغواين مكافأة نهاية الخدمة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة توتو سبورت أن يوفنتوس سيمنح مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغوايين مبلغ نهاية الخدمة قبل عام من نهاية عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة السيدة العجوز سيعطي هيغوايين مبلغ 7.5 ملايين يورو كمكافأة نهاية الخدمة وذلك لإنهاء عقده الذي من المفترض أن ينتهي في صيف 2021.

وربطت عدة تقارير صحفية اقتراب هيغوايين بالانتقال من يوفنتوس إما بالعودة إلى ريفربليت أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكان المدرب الجديد أندريا بيرلو قد أكد عدم اعتماده على بعض اللاعبين في تشكيلة السيدة العجوز كالفرنسي بليز ماتويدي المنتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي والأرجنتيني غونزالو هيغواين إضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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