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سان جيرمان يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام لانس

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقص باريس سان جيرمان مساء اليوم شريط مبارياته بالدوري الفرنسي عندما يحل ضيفا على لانس في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري.

وسيفتقد النادي الباريسي لجهود عدد من نجومه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وعلى رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وآنخيل دي ماريا وماورو إيكاريدي والبرازيلي ماركينوس إضافة للحارس كيلور نافاس.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي إلا أنه تم تأجيلها بناء على طلب نادي العاصمة الفرنسية بسبب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام بايرن ميونخ وهو ماجعله لم يلعب مباراة الجولة الأولى وتأجيل الجولة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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