اخبار الرياضة

نادي الظهرة يطلق حملة توعوية للوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام نادي الظهرة الرياضي بداية الاسبوع حملة توعوية للحد من الانتشار الواسع لفيروس كورونا في البلاد ولكيفية مجابهته والتصدي لمخاطره وإتباع الوقاية اللازمة لتفادي الإصابة بهذا الوباء العالمي.

وشددت الحملة التي انطلقت من أمام مقر النادي بوسط العاصمة طرابلس على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا.

ويأتي هذا النشاط ضمن الدور الاجتماعي الذي يحرص نادي الظهرة العريق على القيام به في مثل هذه المناسبات والأزمات، خاصة أن ليبيا تمر بظروف قاهرة هذه الايام إذ يعاني المواطن من عدم توفر أبسط حقوقه ضف إلى ذلك انتشار الفيروس بشكل كبير وغير مسبوق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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