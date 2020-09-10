نادي الظهرة يطلق حملة توعوية للوقاية من كورونا

أقام نادي الظهرة الرياضي بداية الاسبوع حملة توعوية للحد من الانتشار الواسع لفيروس كورونا في البلاد ولكيفية مجابهته والتصدي لمخاطره وإتباع الوقاية اللازمة لتفادي الإصابة بهذا الوباء العالمي.

وشددت الحملة التي انطلقت من أمام مقر النادي بوسط العاصمة طرابلس على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا.

ويأتي هذا النشاط ضمن الدور الاجتماعي الذي يحرص نادي الظهرة العريق على القيام به في مثل هذه المناسبات والأزمات، خاصة أن ليبيا تمر بظروف قاهرة هذه الايام إذ يعاني المواطن من عدم توفر أبسط حقوقه ضف إلى ذلك انتشار الفيروس بشكل كبير وغير مسبوق.

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