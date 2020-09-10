“تغيير طارئ” على مكان حفل أفضل لاعب أوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تقرر إقامتها بمدينة نيون السويسرية بدلا من العاصمة اليونانية أثينا.

وأشار اليويفا في بيان رسمي، إلى أن السلطات اليونانية اعتذرت عن استضافة القرعة بسبب الإجراءات الصحية الناتجة عن فيروس كورونا والإصابات المتزايدة في أوروبا.

وسيقام الحفل دون حضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام، إلا أن الحفل سيشهد حضور بعض اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي.

وسيكون حفل الإعلان عن اللاعب الأفضل في أوروبا وقرعة البطولتين الأوروبيتين للموسم الجديد في الأول من أكتوبر المقبل.

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