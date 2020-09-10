اخبار الرياضة

“تغيير طارئ” على مكان حفل أفضل لاعب أوروبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تقرر إقامتها بمدينة نيون السويسرية بدلا من العاصمة اليونانية أثينا.

وأشار اليويفا في بيان رسمي، إلى أن السلطات اليونانية اعتذرت عن استضافة القرعة بسبب الإجراءات الصحية الناتجة عن فيروس كورونا والإصابات المتزايدة في أوروبا.

وسيقام الحفل دون حضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام، إلا أن الحفل سيشهد حضور بعض اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي.

وسيكون حفل الإعلان عن اللاعب الأفضل في أوروبا وقرعة البطولتين الأوروبيتين للموسم الجديد في الأول من أكتوبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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