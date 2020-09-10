اخبار الرياضة

وولفرهامبتون يواصل تدعيم صفوفه بالبرتغاليين

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد وولفرهامبتون مع لاعب الوسط البرتغالي الشاب فيتينيا قادما من بورتو لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل.

وقدم النادي الإنكليزي اللاعب في ملعب المولينيو ليصبح رابع تعاقدات الفريق للموسم الجديد الذي سينطلق بداية الأسبوع بعد تعاقده رسميا مع ماتيا شاركينش وفابيو سيلفا وفرناندو مارسال.

وشارك فيتينيا مع بطل الدوري البرتغالي في يناير الماضي للمرة الأولى، وأشار جيف شي الرئيس التنفيذي لوولفرهامبتون بأن التعاقد مع فيتينيا يعد مهما وسيقيمه الطاقم الفني خلال الموسم المقبل لكنه يعد موهبة شابة استثنائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك