وولفرهامبتون يواصل تدعيم صفوفه بالبرتغاليين

تعاقد وولفرهامبتون مع لاعب الوسط البرتغالي الشاب فيتينيا قادما من بورتو لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل.

وقدم النادي الإنكليزي اللاعب في ملعب المولينيو ليصبح رابع تعاقدات الفريق للموسم الجديد الذي سينطلق بداية الأسبوع بعد تعاقده رسميا مع ماتيا شاركينش وفابيو سيلفا وفرناندو مارسال.

وشارك فيتينيا مع بطل الدوري البرتغالي في يناير الماضي للمرة الأولى، وأشار جيف شي الرئيس التنفيذي لوولفرهامبتون بأن التعاقد مع فيتينيا يعد مهما وسيقيمه الطاقم الفني خلال الموسم المقبل لكنه يعد موهبة شابة استثنائية.

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