الليلة سباق القوة والتحمل للسباحة

يخوض السباحان حماد الفلاح و عزالدين قطاط الليلة سباق تحدي القوة والتحمل للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 50 كيلومترا بإشراف الاتحاد الليبي للسباحة وبمتابعة اللجنة المشكلة للإشراف والتنسيق على السباق.

السباق سينطلق الليلة عند الساعة الثانية بعد منتصف ليل من مدينة بنغازي إلى مدينة قمينس في سباحة متواصلة، برفقة قوارب الإنقاذ البحري مع الأخذ بجميع التدابير والاستعدادات للإسعافات والإنقاذ حرصا على سلامة السباحين والطاقم المرافق لهما، ومن المتوقع أن يصل السباحان إلى شاطئ مرسى قمينس في هذه الأثناء في زمن تقريبي ما بين ثلاث عشرة وخمس عشرة ساعة من السباحة المتواصلة.

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