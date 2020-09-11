القجدار يطمئن الجمهور على صحته

أفاد المركز الإعلامي لنادي أبوسليم أن لاعبه الجديد علاء القجدار بخير حيث تعرض اللاعب للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد فحوصات أجريت له أثناء الالتحاق بمعسكر المنتخب في مدينة زواره.

يذكر أن القجدار يواصل تلقي العلاج في مكان الحجر الصحي وحالته مستقره.

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