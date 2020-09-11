اخبار الرياضة

القجدار يطمئن الجمهور على صحته

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أفاد المركز الإعلامي لنادي أبوسليم أن لاعبه الجديد علاء القجدار بخير حيث تعرض اللاعب للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد فحوصات أجريت له أثناء الالتحاق بمعسكر المنتخب في مدينة زواره.

يذكر أن القجدار يواصل تلقي العلاج في مكان الحجر الصحي وحالته مستقره.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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