المنتخب الوطني للمواي تاي يستعد لاختيار عناصره المشاركين ببطولة العالم

يتأهب الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة لإقامة اختبارات اختيار عناصر المنتخب الوطني للعبة (الشادو مواي تاي) والذي سيشارك في بطولة العالم خلال شهر أكتوبر القادم.

وستجرى هذه الاختبارات في الخامس عشر من سبتمبر الجاري عبر الإنترنت نظرا لتوقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

وكان الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ قد نجح مؤخرا في تنظيم بطولة ليبيا للشادو مواي تاي وذلك بمشاركة واسعة للعديد من مزاولي هذه اللعبة من مختلف أنحاء البلاد.

وتعد بطولة الظل أو الشدو أحد البطولات التي اعتمدتها المنظمة العالمية للمواي تاي الايفما في عدة دول في الفترة الأخيرة بعد أن تفشى الفيروس في كل أرجاء العالم، حيث تعتمد البطولة على إرسال المشاركات عبر الإنترنت ومن ثم تعمل على تقييمها واختيار الفائز منها.

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