فريق شهداء عبد الجليل يتوج ببطولة كأس النجوم

وصلت بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة إلى ختامها بعدما توج بها فريق شهداء عبد الجليل على حساب شباب العين.

المباراة النهائية شهدت تألقا لافتا للفريق البطل شهداء عبدالجليل إذ استطاعوا إحراز ثلاثية في فريق شباب العين، حيث افتتح مالك التاجوي النتيجة ومن ثم أضاف عزو البكوس الهدف الثاني، قبل أن يختتم المعتصم المحمودي الثلاثية ليتوج رسميا بلقب بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة.

وأقيمت هذه البطولة في ظل توقف النشاط الرياضي رسميا بسبب تفشي فيروس كورونا إذ يعتبر هذا النوع من البطولات ملاذا للاعبين للمحافظة على لياقتهم البدنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية