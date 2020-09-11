الخيتوني يفسخ عقده مع النادي دون الكشف عن الأسباب

أعلن اللاعب “ماهر الخيتوني” عبر صفحته الشخصية بموقع (فيسبوك) عن فسخ عقده مع نادي أبوسليم دون أن يوضح أسباب اتخاذه لهذا القرار.

وتمنى الخيتوني في منشوره النجاح لنادي أبو سليم في المواعيد القادمة، وكان اللاعب السابق لنادي الاتحاد قد خاض الموسم الماضي تجربة احترافية مع نادي حمام الأنف التونسي، كما تألق بشكل لافت خلال الموسم قبل الماضي مع فريق أبوسليم بالإضافة لأدائه المتميز بألوان فريق الوحدة بالدوري الممتاز.

ويفكر اللاعبون المحليون في الاحتراف خارج ليبيا خاصة بعد قرار لجنة الأزمة بهيئة النشاط والرياضة والتي شددت فيه على تجميد النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا الأمر الذي يعني أن الدوري لن يعود من جديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية