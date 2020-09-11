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في الدوري البحريني.. الهوني يساهم في فوز النجمة على الأهلي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت تشكيلة فريق النجمة البحريني مشاركة المحترف الليبي المهدي الهوني في صفوفه بمباراته أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري البحريني.

وانتهت المباراة بتفوق فريق النجمة بهدفين دون مقابل ولعب الهوني المباراة كاملة وساهم في انتصار فريقه.

وعلى صعيد جدول الترتيب العام رفع فريق النجم رصيده للنقطة الخامسة والعشرين في المركز الرابع وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثالث الرفاع.

وعلى غرار الهوني يتواجد في الدوري البحريني الثنائي محمد صولة وصالح الطاهر إضافة إلى المهاجم جبريل مرسال لاعب الحالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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