في الدوري البحريني.. الهوني يساهم في فوز النجمة على الأهلي

شهدت تشكيلة فريق النجمة البحريني مشاركة المحترف الليبي المهدي الهوني في صفوفه بمباراته أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري البحريني.

وانتهت المباراة بتفوق فريق النجمة بهدفين دون مقابل ولعب الهوني المباراة كاملة وساهم في انتصار فريقه.

وعلى صعيد جدول الترتيب العام رفع فريق النجم رصيده للنقطة الخامسة والعشرين في المركز الرابع وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثالث الرفاع.

وعلى غرار الهوني يتواجد في الدوري البحريني الثنائي محمد صولة وصالح الطاهر إضافة إلى المهاجم جبريل مرسال لاعب الحالة.

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